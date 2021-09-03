Экс-гендиректору РК «Ривьера» подтвердили ответственность

Вывели 700 миллионов для Роберта Мусина?

Экс-гендиректор ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» Рустем Шакиров пока не сумел избежать субсидиарной ответственности по обязательствам банкротящегося РК. Как выяснило «Реальное время», Арбитражный суд Татарстана принял сторону конкурсного управляющего и признал доказанным наличие оснований для этого, а Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.

Конкурсный управляющий считает, что из-за действий Шакирова невозможно сформировать конкурсную массу и удовлетворить требования кредиторов. Крупнейшим из них является рухнувший «Татфондбанк» с требованиями на 765 миллионов рублей. Интересы банка представляет АСВ. Также миллионные долги у развлекательного комплекса есть перед ООО «Аквапарк-Сувар» (6,2 миллиона) и ООО «Ривьера-Синема» (1,1 миллиона).

Арбитражный суд Татарстана принял сторону конкурсного управляющего. Фото: Максим Платонов

Шакиров был генеральным директором РК «Ривьера» с декабря 2012-го по апрель 2019-го. Он, как считает конкурсник, причинил существенный вред имущественным правам кредиторов из-за одобрения некоторых сделок. Речь в первую очередь идет о сделке, которая произошла в марте 2016 года. ЗАО «РК «Ривьера» купило у ООО «Новая нефтехимия» Роберта Мусина более 10 миллионов акций АО «Земельная корпорация «Лидер» за 700 миллионов рублей при их рыночной стоимости в 78,5 млн рублей. То есть, такая сделка являлась существенно убыточной для «Ривьеры».

Параллельно «Новая нефтехимия» уступила «Татфондбанку» права требования к «Ривьере» на 300 миллионов рублей. В итоге конкурснику удалось оспорить сделки в суде и права требования были прекращены. В Арбитражный суд Поволжского округа утвердил итоговое решение, после которого конкурсник «Ривьеры» как раз смог подать заявление о привлечении Шакирова к ответственности.



Теперь решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Поволжского округа. Пока же производство по заявлению конкурсника приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

ЗАО «РК «Ривьера» купило у ООО «Новая нефтехимия» Роберта Мусина более 10 миллионов акций АО «Земельная корпорация «Лидер». Фото: Максим Платонов

Сумма пока не определена

Конкурсный управляющий «Ривьеры» Александр Кузьмин пояснил «Реальному времени», что размер субсидиарной ответственности будет определяться судом после окончания всех конкурсных мероприятий.

— Размер субсидиарки определяется как непогашенные требования, а требования еще будут гаситься. Потом они возможно будут уменьшены по ходатайству Шакирова... Суд признал, что есть основания для привлечения его к субсидиарной ответственности. То есть теоретически требование может вообще отпасть в конце, но это вряд ли. Погасить все долги не получится, сейчас еще идут споры по их уменьшению, — отметил он.

Процедуру конкурсного производства в отношении ЗАО «РК «Ривьера» ввели еще в апреле 2018 года по заявлению «Татфондбанка». Фото: Максим Платонов

РК продали, но пока не снесли

Процедуру конкурсного производства в отношении ЗАО «РК «Ривьера» ввели еще в апреле 2018 года по заявлению «Татфондбанка». «Реальное время» уже рассказывало том, что долги у развлекательного центра образовались, когда там еще планировали открыть казино. «Татфондбанк» помог реструктурировать задолженность комплекса перед «МДМ Банком» и вложился в новый проект океанариума. Стройка последнего так и не успела начаться из-за краха ТФБ. Теперь АСВ требует все вложенные в строительство средства. Речь не обо всем ГРК в целом с отелем и аквапарком, а только о развлекательном комплексе, а он изначально проектировался под казино.

Несмотря на это комплекс продолжал работать даже тогда, когда здание на торгах продали бизнесменам Игорю Евтушку и Валерию Кравцуну — они являются основателями петербургской компании Kravt Invest, которая с недавних пор известна в Казани благодаря проектам отелей в Иннополисе и у казанского аэропорта. Комплекс, изначально продававшийся за 900 миллионов, ушел за 418,2 миллиона.

Закрылся он только в этом году, о чем стало известно в апреле. И тогда же объявляли о сносе РК, однако пока это не произошло. Управляющий партнер ГК Kravt Валерий Кравцун рассказал, что сохранение морально устаревшего здания было нецелесообразным.

— Я сам лично обошел все помещения здания и могу заверить: оно морально устарело. Использование многих площадей — оно экономически нецелесообразно. Это прекрасное место, в которое может гармонично вписаться другой ансамбль построек. Поэтому мы решили, что лучше снести это здание, нежели заниматься реконструкцией, — заявил он.

На конкурс по концепции застройки на месте развлекательного комплекса «Ривьера» было принято 188 заявок из 44 стран от Австрии до Японии. Однако победителя выбрать не смогли.

— Мы не смогли выбрать первую премию, и вот почему: конкурс идей — это очень сложная история, за 1,5 месяца сделать работу сложно. Можно смотреть на проект и не понимать его. Мы действительно не увидели такого проекта, который можно предъявить городу, стране и сказать: «Вот будет так». Мы не нашли ответа на этот вопрос, но нашли направление, по которому двигаться. Мы решили сделать 3 премии, — сообщил академик Международной Академии архитектуры Сергей Скуратов.

Дарья Пинегина