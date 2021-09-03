Экс-гендиректору РК «Ривьера» подтвердили ответственность
Вывели 700 миллионов для Роберта Мусина?
Экс-гендиректор ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» Рустем Шакиров пока не сумел избежать субсидиарной ответственности по обязательствам банкротящегося РК. Как выяснило «Реальное время», Арбитражный суд Татарстана принял сторону конкурсного управляющего и признал доказанным наличие оснований для этого, а Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.
Конкурсный управляющий считает, что из-за действий Шакирова невозможно сформировать конкурсную массу и удовлетворить требования кредиторов. Крупнейшим из них является рухнувший «Татфондбанк» с требованиями на 765 миллионов рублей. Интересы банка представляет АСВ. Также миллионные долги у развлекательного комплекса есть перед ООО «Аквапарк-Сувар» (6,2 миллиона) и ООО «Ривьера-Синема» (1,1 миллиона).
Шакиров был генеральным директором РК «Ривьера» с декабря 2012-го по апрель 2019-го. Он, как считает конкурсник, причинил существенный вред имущественным правам кредиторов из-за одобрения некоторых сделок. Речь в первую очередь идет о сделке, которая произошла в марте 2016 года. ЗАО «РК «Ривьера» купило у ООО «Новая нефтехимия» Роберта Мусина более 10 миллионов акций АО «Земельная корпорация «Лидер» за 700 миллионов рублей при их рыночной стоимости в 78,5 млн рублей. То есть, такая сделка являлась существенно убыточной для «Ривьеры».
Параллельно «Новая нефтехимия» уступила «Татфондбанку» права требования к «Ривьере» на 300 миллионов рублей. В итоге конкурснику удалось оспорить сделки в суде и права требования были прекращены. В Арбитражный суд Поволжского округа утвердил итоговое решение, после которого конкурсник «Ривьеры» как раз смог подать заявление о привлечении Шакирова к ответственности.
Теперь решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Поволжского округа. Пока же производство по заявлению конкурсника приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.
Сумма пока не определена
Конкурсный управляющий «Ривьеры» Александр Кузьмин пояснил «Реальному времени», что размер субсидиарной ответственности будет определяться судом после окончания всех конкурсных мероприятий.
— Размер субсидиарки определяется как непогашенные требования, а требования еще будут гаситься. Потом они возможно будут уменьшены по ходатайству Шакирова... Суд признал, что есть основания для привлечения его к субсидиарной ответственности. То есть теоретически требование может вообще отпасть в конце, но это вряд ли. Погасить все долги не получится, сейчас еще идут споры по их уменьшению, — отметил он.
РК продали, но пока не снесли
Процедуру конкурсного производства в отношении ЗАО «РК «Ривьера» ввели еще в апреле 2018 года по заявлению «Татфондбанка». «Реальное время» уже рассказывало том, что долги у развлекательного центра образовались, когда там еще планировали открыть казино. «Татфондбанк» помог реструктурировать задолженность комплекса перед «МДМ Банком» и вложился в новый проект океанариума. Стройка последнего так и не успела начаться из-за краха ТФБ. Теперь АСВ требует все вложенные в строительство средства. Речь не обо всем ГРК в целом с отелем и аквапарком, а только о развлекательном комплексе, а он изначально проектировался под казино.
Несмотря на это комплекс продолжал работать даже тогда, когда здание на торгах продали бизнесменам Игорю Евтушку и Валерию Кравцуну — они являются основателями петербургской компании Kravt Invest, которая с недавних пор известна в Казани благодаря проектам отелей в Иннополисе и у казанского аэропорта. Комплекс, изначально продававшийся за 900 миллионов, ушел за 418,2 миллиона.
Закрылся он только в этом году, о чем стало известно в апреле. И тогда же объявляли о сносе РК, однако пока это не произошло. Управляющий партнер ГК Kravt Валерий Кравцун рассказал, что сохранение морально устаревшего здания было нецелесообразным.
На конкурс по концепции застройки на месте развлекательного комплекса «Ривьера» было принято 188 заявок из 44 стран от Австрии до Японии. Однако победителя выбрать не смогли.
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