В Казани в субботу произошло 6 ДТП с пострадавшими

В Казани в субботу, 28 августа, произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими: три наезда на пешехода и один на велосипедиста, а также два столкновения. Еще 62 аварии повлекли материальный ущерб.

За прошедшие сутки в городе сотрудники Госавтоинспекции задержали 12 пьяных водителей и трех автомобилистов, не имеющих права управления. Кроме того, четырех человек доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Также 28 августа пресечено 17 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах, сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Казани.



Напомним, в пятницу, 27 августа, в столице Татарстана зарегистрировали 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими: четыре наезда на пешехода и одно столкновение. В одной из аварий погиб человек — 23-летняя водитель автомобиля Lada Granta насмерть сбила пешехода.



Татьяна Демина