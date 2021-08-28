В Набережных Челнах резко выросло количество ДТП с участием детей до 16 лет

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Набережных Челнах на 50,5% выросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет. Так, в июне в автограде в результате столкновения трех транспортных средств погиб 12-летний ребенок.

С начала 2021 года в городе с детьми-пассажирами произошло 20 аварий, в то время как в прошлом 10. С несовершеннолетними велосипедистами зарегистрировано 11 ДТП (в 2020 году — 7), с пешеходами — 36 (в 2020 году -27), сообщил начальник Управления МВД России по Набережным Челнам Надир Закиров.

Отмечается, что дети в автограде сами нарушают правила дорожного движения. Они переходят дороги в неположенных местах, внезапно выбегают на проезжую часть или пересекают пешеходные переходы, не слезая с велосипеда, пишет Сhelny-biz.ru.

Напомним, днем 26 августа в Челнах на набережной Табеева 16-летний подросток на питбайке сбил 4-летнего ребенка. По факту наезда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Пострадавшего мальчика прооперировали. Для этого в город вертолетом санавиации прибыла врач ДРКБ — нейрохирург Эльза Фатыхова.

Татьяна Демина