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«Синтез» узнал своих соперников по квалификации Лиги чемпионов

15:48, 27.08.2021
«Синтез» узнал своих соперников по квалификации Лиги чемпионов
Фото: vk.com/wpdynamo

В пятницу, 27 августа, в Лозанне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло.

Казанский «Синтез» начнет свои выступления на турнире в группе Б. Соперниками казанцев станут ОСК «Будапешт» (Венгрия), «Ядран Сплит» (Черногория), «Ядран Герцег-Нови» (Черногория), «Аполлон Смирнис» (Греция), «ЕЛК Зайбош» (Литва) и «Энка Стамбул» (Турция).

Матчи пройдут с 23 по 25 сентября в черногорском городе Подгорица.

Для выхода в следующий раунд турнира «Синтезу» необходимо войти в число лучших четырех команд группы.

Напомним, ранее стало известно, что пловец «Синтеза» Александр Красных выступит в престижной международной лиге по плаванию.

СпортВодные виды спорта
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