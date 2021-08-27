«Синтез» узнал своих соперников по квалификации Лиги чемпионов
В пятницу, 27 августа, в Лозанне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло.
Казанский «Синтез» начнет свои выступления на турнире в группе Б. Соперниками казанцев станут ОСК «Будапешт» (Венгрия), «Ядран Сплит» (Черногория), «Ядран Герцег-Нови» (Черногория), «Аполлон Смирнис» (Греция), «ЕЛК Зайбош» (Литва) и «Энка Стамбул» (Турция).
Матчи пройдут с 23 по 25 сентября в черногорском городе Подгорица.
Для выхода в следующий раунд турнира «Синтезу» необходимо войти в число лучших четырех команд группы.
Напомним, ранее стало известно, что пловец «Синтеза» Александр Красных выступит в престижной международной лиге по плаванию.СпортВодные виды спорта
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