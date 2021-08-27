«Ак Барс» не интересуется иностранными вратарями

«Ак Барс» не намерен приглашать иностранного вратаря в ближайшее время. Об этом заявил генеральный менеджер команды Марат Валиуллин.

По его словам, новый сезон казанцы начнут с тремя российскими вратарями — Игорем Бобковым, Тимуром Биляловым и Артуром Ахтямовым. В случае надобности «Ак Барс» не будет рассматривать на эту позицию легионера.

«По иностранцам мы пока не будем поднимать этот вопрос. Если мы пригласим легионера, то только полевого игрока», — сказал Валиуллин.

Генменеджер также отметил, что для освобождения легионерского места клуб уже расстался с защитником Тревором Мерфи.