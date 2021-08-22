В Казани попал в ДТП боец MMA Чоршанбе Чоршанбиев

Фото: Соцсети

Сегодня утром в Казани попал в дорожную аварию известный боец MMA Чоршанбе Чоршанбиев. ДТП произошло на ул. М. Вахитова рядом с Макдональдсом и Казанским энергоуниверситетом. Фотографиями с места происшествия очевидцы делятся в соцсетях.

Это уже вторая за выходные авария с участием BMW в городе. Сообщается, что Чоршанбиев объяснил сотрудникам ГИБДД, что его подрезали, после чего он вылетел с дороги. Спортсмен, по одной из версий, сам вызвал автоинспекторов.

Фанаты смешанных единоборств называют Чоршанбиева «Памирским волком». Про него говорят, что он чуть не лишил уха соперника. Полусредневес AMC Fight Nights Мохаммад Хейбати, известный как Персидский Дагестанец, в феврале этого года рассказал, что очередной конфликт с Чоршанбе Чоршанбиевым закончился для него потерей части уха.