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В Казани ограничат движение по улице Маршала Чуйкова

15:24, 17.08.2021
В Казани ограничат движение по улице Маршала Чуйкова
Фото: Максим Платонов

В Казани временно ограничат движение по улице Маршала Чуйкова из-за реконструкции магистрального тепловода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Участок улицы Маршала Чуйкова возле дома №77а будет закрыт с 18 августа по 16 сентября.

Фото: kzn.ru

В Казани ограничено движение автомобилей по улицам Муштари и Толстого из-за ремонта участка кабельной линии. Ограничение будет действовать до 25 августа.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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