В Казани ограничат движение по улице Маршала Чуйкова
В Казани временно ограничат движение по улице Маршала Чуйкова из-за реконструкции магистрального тепловода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Участок улицы Маршала Чуйкова возле дома №77а будет закрыт с 18 августа по 16 сентября.
В Казани ограничено движение автомобилей по улицам Муштари и Толстого из-за ремонта участка кабельной линии. Ограничение будет действовать до 25 августа.
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