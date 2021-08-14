В Татарстане к новому отопительному сезону подготовили 91% котельных

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане продолжается подготовка к отопительному периоду 2021—2022 годов. На сегодняшний день подготовлено 2 975 котельных, или 91% (+11% за минувшую неделю).

В сфере образования подготовлено 3 044 объекта (91%), сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ. В сфере здравоохранения к новому отопительному сезону готовы 1 855 зданий (92%).

В сфере культуры на сегодняшний готовы 1 793 объекта (91%), в сфере соцзащиты — 155 (95%), в сфере спорта — 195 (82%). Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В жилищном фонде республики оформлены паспорта готовности на 14 783 многоквартирных дома, внесенных в систему мониторинга. В относительном выражении это 85%.

Напомним, что прошедшая зима в Татарстане была значительно холоднее, поэтому потребление тепловой энергии выросло на 15% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Отопительный период в республике в 2020-м начался 11 сентября и завершился 16 мая 2021 года.



Татьяна Демина