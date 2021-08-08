В Бугульме водитель наехал на 9-летнего мальчика

В Бугульме на нерегулируемом перекрестке на улице Ленина, 47 водитель на «Ладе Калине» наехал на 9-летнего мальчика.



Мальчик в результате ДТП получил травмы. Его госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ, сообщает telegram-канал «Информ-курьер».

С начала года в Бугульминском районе на дорогах пострадали семь детей.

7 августа в 22.14 на 34 км + 650 м автодороги Казань — Малмыж в Высокогорском районе столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «ЗАЗ Шанс». От удара водитель скончался на месте от полученных травм. В ДТП пострадали трое детей — двое детей 2014 года рождения и один — 2017 года рождения. Их госпитализировали в ДРКБ с различными травмами. Один из них — в тяжелом состоянии.

В Казани за 7 августа произошло три ДТП с пострадавшими (по одному наезду на пешехода и велосипедиста, одно столкновение) и 64 с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко