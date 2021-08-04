В Челнах на безопасность школ и детсадов выделят до 700 млн рублей

В этом году на антитеррористическое оснащение школ и детсадов в Набережных Челнах выделят около 600—700 млн рублей. Пока из городского бюджета выделено на эти цели 219,9 млн рублей.

По словам начальника управления финансов Светланы Мулюковой, средства нашлись благодаря возврату из республиканского бюджета денег, оставшихся неиспользованными городом в прошлом году.

Как прокомментировал мэр города Наиль Магдеев, на эти деньги выполнят четыре вида работ: установка контрольно-пропускных пунктов, заборов, камер видеонаблюдения и кнопок экстренного оповещения.



Напомним, из бюджета Казани на обеспечение безопасности объектов социально-культурной сферы, в первую очередь школ и детских садов, дополнительно выделили 102 млн рублей. В общей сложности на эти цели направят 167 млн рублей. Работа в этом направлении ведется после происшествия в гимназии №175, где в результате вооруженного нападения погибли семь школьников и два учителя.



Ольга Плешкова