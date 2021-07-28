Татарстан занял 15-ое место в рейтинге экономической устойчивости российских регионов

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан занял 15-е место в рейтинге регионов-лидеров по экономической устойчивости по итогам первого квартала 2021 года. Его представил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

Самым экономически устойчивым регионом России стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Чукотка заняла вторую строчку. Москва, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область разделили третье место. В топ-5 вошли Магаданская область и ХМАО.

Мурманская область и Якутия раздели шестое место. На седьмой строчке Санкт-Петербург, на восьмой — Коми, на девятой — Красноярский край. Замкнула топ-10 регионов-лидеров по экономической устойчивости Тюменская область, пишут «Известия» со ссылкой на рейтинг ФоРГО.

Во вторую десятку, помимо Татарстана, вошли Подмосковье, Иркутская области и Камчатский край, Ленинградская область, Кемеровская области и Хабаровский край, Свердловская, Калужская, Томская области, Карелия, Вологодская и Амурская области.

По словам главы ФоРГО Константина Костина, места во втором десятке занимают, как правило, регионы, в которых хорошо развито производство продуктов питания. К ним он отнес Татарстан и Белгородскую область.

В феврале Татарстан замкнул рейтинг регионов по социально-экономическому росту. Он занял 20-е место.

Татьяна Демина