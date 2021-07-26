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На дороге Казань-Шемордан столкнулись автомобили — один вылетел в кювет и загорелся

06:28, 26.07.2021
На дороге Казань-Шемордан столкнулись автомобили — один вылетел в кювет и загорелся
Фото: соцсети

На трассе Казань — Шемордан в Тюлячинском районе Татарстана столкнулись два автомобиля, один из участников вылетел в кювет, его машина загорелась, сообщается в соцсетях.

Hyundai Getz и «Лада Гранта» столкнулись в 20.45, в кювет вылетела «Лада». Спасатели, прибывшие на место, успели потушить загоревшуюся машину до взрыва.

В ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок, уточняет «Казанский репортер».

В Казани за воскресенье произошло четыре ДТП с пострадавшими (три столкновения и наезд на пешехода) и 35 с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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