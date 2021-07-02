В Казани суд оштрафовал двух директоров МУП ПАТП №4 за махинации

В Казани суд признал виновными в превышении должностных полномочий руководителей МУП ПАТП №4. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФСБ по Татарстану.

Установлено, что в 2012—2017 годах действующий на тот момент директор ПАТП №4 Наиль Садриев принял на работу на различные должность 5 сотрудников и выплачивал им зарплату. При этом фактически трудовые обязанности они не исполняли. Ущерб от этих действий составил 2,6 млн рублей.

Также он передал служебный автомобиль Lexus в пользование лицам, которые в трудовых отношениях с ПАТП не состояли. Автомобиль использовали за счет средств предприятия, ущерб от этого составил 1,2 млн рублей.

После увольнения директора его приемник Айрат Исхаков в 2017—2020 годах дал указание подчиненным выплачивать заработную плату ранее фиктивно трудоустроенным работникам, а также оплачивать расходы по эксплуатации автомобиля Lexus за счет предприятия. Ущерб составил больше 4 млн рублей.

Московским районным судом Садриев и Исхаков были признаны виновными. Суд назначил им наказание — 110 и 100 тысяч рублей соответственно.



Ольга Плешкова