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Пашинян объявил о дебатах перед парламентскими выборами в Армении

13:59, 30.05.2021
Пашинян объявил о дебатах перед парламентскими выборами в Армении
Фото: Максим Платонов (архив)

18 июня в преддверии парламентских выборов в республике состоятся дебаты лидеров политических сил, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Восемнадцатого июня будут организованы дебаты первых номеров (списков, — прим. ред.) всех партий. Я надеюсь, что и Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян (бывшие президенты Армении, — прим. ред.) придут, и мы обо всем будем говорить перед народом. Давайте встанем друг перед другом и посмотрим, кто предатель, кто что сделал в период своего правления», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее парламент Армении на специальном заседании не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром страны.

В конце апреля Пашинян ушел в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов 20 июня. До их проведения он будет исполнять обязанности премьера. Никол Пашинян анонсировал свою отставку в конце марта.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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