В Казани оцепили дом на улице Попова — по данным источника поступило сообщение о минировании

Фото: очевидец

В Казани оцепили один из домов на улице Попова — для движения закрыли тротуар со стороны Сибирского тракта. На месте работают медики, полицейские и сотрудники МЧС, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Всех идущих мимо здания разворачивают и просят обходить здание по периметру. Ничего подозрительного при этом очевидцы не заметили. О том, по какой причине дом оцепили, не говорят.

Фото: очевидец

«Реальное время» выясняет причины происходящего. В ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что информации о каких-либо происшествиях по указанному адресу не поступало.



По неподтвержденной информации, есть подозрение, что в доме заложено взрывное устройство. По другим неофициальным данным, там проходит операция ФСБ.

UPD: Как сообщил «Реальному времени» источник, поводом для оцепления дома стало анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве.

Татьяна Демина