Правительство утвердило распоряжение о минимальной планке по дивидендам не менее 50% для госкомпаний

В России начнет действовать единый подход к правилам выплаты дивидендов госкомпаниями, такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



По новым правилам, государственные компании должны направлять на дивиденды не меньше 50% скорректированной чистой прибыли. В этом подходе есть несколько изменений. Так, теперь для госкомпаний действует единый норматив по отчислениям на дивиденды, а при расчете дивидендной базы не подтвержденные денежными потоками расходы и доходы не учитываются.

Ранее дивиденды определяли из нескорректированной прибыли, а при расчете учитывали те самые «не обеспеченные» деньгами статьи. В мировой практике этот подход встречается все реже, поэтому от него решили и вовсе отказаться.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что совокупная прибыль топ-30 участников рейтинга самых прибыльных российских компаний по итогам 2020 года составляет 3,110 трлн рублей.

Маргарита Головатенко