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Происшествия

В МВД по РТ обещают уволить полицейского — виновника пьяного наезда на ребенка

12:28, 08.06.2021 2

Сегодня в МВД Татарстана подтвердили информацию о ДТП в Набережных Челнах с участием пьяного сотрудника полиции. «Он будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

К строгой дисциплинарной ответственности по итогам служебной проверки планируют привлечь и непосредственных руководителей правонарушителя.

Напомним, в субботу, 6 июня, в Набережных Челнах под колесами иномарки силовика Suzuki Grand Vitara оказался 8-летний мальчик. Ребенок жив. У водителя эксперты зафиксировали состояние алкогольного опьянения. По данным источников «Реального времени», речь идет о подполковнике полиции, занимающем пост замначальника угрозыска в ОП «Автозаводский».

По предварительной информации МВД, водитель авто при повороте направо не предоставил преимущество пешеходу, пересекавшему проезжую часть на самокате. Также сообщается: в тот день полицейский не находился при исполнении.

ПроисшествияАвтоОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 июн
    Зачем? И так в полиции обстановка напряжённая а тут ещё так Хохорина подставляют. Ох, не сидеть ему долго в министерском кресле, ох не сидеть, свои же кадры и сольют, ни какой Московской проверки не надо.
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  • Анонимно 08 июн
    ну надо же , даже удивительно что уволили - я думал хохорин пришлет стандартную отписку , что в действиях его подчиненного нет нарушения закона ! Безнаказанность и бездарность - вот что характеризует полицию в РТ !
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