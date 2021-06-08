В МВД по РТ обещают уволить полицейского — виновника пьяного наезда на ребенка

Сегодня в МВД Татарстана подтвердили информацию о ДТП в Набережных Челнах с участием пьяного сотрудника полиции. «Он будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.



К строгой дисциплинарной ответственности по итогам служебной проверки планируют привлечь и непосредственных руководителей правонарушителя.

Напомним, в субботу, 6 июня, в Набережных Челнах под колесами иномарки силовика Suzuki Grand Vitara оказался 8-летний мальчик. Ребенок жив. У водителя эксперты зафиксировали состояние алкогольного опьянения. По данным источников «Реального времени», речь идет о подполковнике полиции, занимающем пост замначальника угрозыска в ОП «Автозаводский».

По предварительной информации МВД, водитель авто при повороте направо не предоставил преимущество пешеходу, пересекавшему проезжую часть на самокате. Также сообщается: в тот день полицейский не находился при исполнении.