В Набережных Челнах подполковник полиции на Suzuki сбил ребенка на самокате

Статус подозреваемого в пьяном ДТП может получить замначальника угрозыска отдела полиции «Автозаводский» Набережных Челнов. В минувшую субботу у дома 40/07 он на своей иномарке Suzuki Grand Vitara совершил наезд на 8-летнего мальчика на самокате.



Как утверждают источники «Реального времени», серьезных травм ребенок не получил — ушибы и ссадины, а вот у водителя в звании подполковника выявили алкоголь в крови.

Проводится служебная проверка.

В МВД и Следкоме эту историю пока не комментируют.