Российский сухогруз затонул в Черном море

У побережья Турции в Черном море затонул российский сухогруз, об это губернатор провинции Бартын Синан Гюнер. Начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках, пишет Anadolu.

Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

Фото: pxhere.com

Согласно последним данным, пятеро российских моряков спасены, еще двое погибли.

В конце декабря в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. На борту находились 19 человек, спасти удалось двоих.



Татьяна Леухина