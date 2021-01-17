Российский сухогруз затонул в Черном море
У побережья Турции в Черном море затонул российский сухогруз, об это губернатор провинции Бартын Синан Гюнер. Начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках, пишет Anadolu.
Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.
Согласно последним данным, пятеро российских моряков спасены, еще двое погибли.
В конце декабря в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. На борту находились 19 человек, спасти удалось двоих.
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