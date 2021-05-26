Полицейские обнаружили в квартире казанца наркопритон

В Казани полицейские обнаружили в квартире 40-летнего мужчины наркопритон. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (ч. 1 ст. 232 УК РФ).

16 мая участковые уполномоченные отдела полиции «Сафиуллина» пришли с проверкой по месту жительства мужчины. Он состоял на профилактическом учете. В момент проверки в жилище находились хозяин квартиры и его знакомый. Во время разговора полицейские заподозрили, что мужчина и его друг находились в состоянии наркотического опьянения. Также в комнатах присутствовал едкий запах растворителя.

Участковые осмотрели комнаты и обнаружили три использованных шприца, три пустые упаковки из-под семян мака, пустую бутылку растворителя, шприц с жидкостью коричневого цвета и три пластмассовые бутылки с аналогичной жидкостью.



На место прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла обнаруженные предметы и направила их на исследование. Специалисты установили, что в шприцах находится наркотическое средство — ацетилированный опий, а в пластиковых бутылках — экстракт маковой соломы.



Мужчины признались, что дома готовили наркотические вещества для собственного потребления. В отношении хозяина квартиры полицейские ранее выносили официальные предупреждения о недопущении антиобщественного поведения. Также в сентябре 2020 года и в феврале 2021 года полицейские выявляли факт употребления наркотиков в квартире, сообщает пресс-служба МВД по РТ.



В начале апреля в Татарстане полицейские задержали семейную пару, которую подозревают в сбыте наркотиков на территории Альметьевска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Бугульмы и Лениногорска.

