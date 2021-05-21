Татарстанский техникум будет учить пользоваться квадрокоптерами
Впервые в Татарстане появилась возможность обучиться по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Ее открыли в Лаишевском технико-экономическом техникуме.
Специальность входит в топ-50 наиболее востребованных в России. Она представляет собой управление и эксплуатацию, обнаружение и устранение неисправностей в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), дистанционное пилотирование и выполнение оперативных задач, сообщили в учебном заведении.
Напомним, с 1 июня 2021 год, чтобы использовать квадракоптеры, необходимо иметь сертификат пилота беспилотного летательного аппарата.
В апреле этого года, напомним, в России начали строительство первого завода по серийному производству беспилотников. Оно стартовало в подмосковной Дубне и завершится к ноябрю этого года.Технологии Татарстан
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