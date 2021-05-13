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В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека

18:28, 13.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса: умерли две женщины 1941 и 1953 годов рождения и мужчина 1938 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве республики.

Всего по состоянию на 13 мая в Татарстане зарегистрировано 478 случаев смерти от COVID-19.

Самые актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире на 13 мая читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 май
    Наверное не совсем правильно так преподносить. Если разобраться - большинство умирает от воспалительных процессов после перенесенного коронавируса, когда организм ослаблен.
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