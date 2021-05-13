В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса: умерли две женщины 1941 и 1953 годов рождения и мужчина 1938 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве республики.

Всего по состоянию на 13 мая в Татарстане зарегистрировано 478 случаев смерти от COVID-19.

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Татьяна Демина