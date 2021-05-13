В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса: умерли две женщины 1941 и 1953 годов рождения и мужчина 1938 года рождения.
Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве республики.
Всего по состоянию на 13 мая в Татарстане зарегистрировано 478 случаев смерти от COVID-19.
Самые актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире на 13 мая читайте в подборке «Реального времени».
комментарии