Казань заняла 2-е место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана

Фото: Максим Платонов

Казань заняла 2-е место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана по итогам I квартала 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Лидером рейтинга стал Альметьевский район. На 3-м месте Нижнекамский район.

Улучшили свои показатели Буинский и Аксубаевский районы республики — 6-е и 7-е место рейтинга соответственно. В Минэкономики объяснили, что прогресс связан со снижением уровня безработицы и увеличением объема добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле стало известно, что Татарстан попал в рейтинг российских регионов-лидеров по показателю социально-экономического и экономического развития и занял 23-е место.



Татьяна Демина