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В Казани за сутки задержали восемь пьяных водителей

08:47, 08.05.2021 1
В Казани за сутки задержали восемь пьяных водителей
Фото: t.me/Kazan_bezopasno

В Казани за 7 мая задержали восемь пьяных водителей и семь водителей без прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

За сутки в городе произошло три аварии с пострадавшими: два наезда на препятствие и один наезд на пешехода. Последствием 81-го ДТП стал причиненный материальный ущерб.

Также в отдел доставлены два гражданина за невыполнение законного требования сотрудника полиции, один водитель с поддельным водительским удостоверением. Один человек задержан за перевозку наркотиков, один водитель — за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 май
    Высечь их прилюдно на площади!
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