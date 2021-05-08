В Казани за сутки задержали восемь пьяных водителей

В Казани за 7 мая задержали восемь пьяных водителей и семь водителей без прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

За сутки в городе произошло три аварии с пострадавшими: два наезда на препятствие и один наезд на пешехода. Последствием 81-го ДТП стал причиненный материальный ущерб.

Также в отдел доставлены два гражданина за невыполнение законного требования сотрудника полиции, один водитель с поддельным водительским удостоверением. Один человек задержан за перевозку наркотиков, один водитель — за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.



Ольга Плешкова