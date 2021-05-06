МЧС сообщило о полном восстановлении электроснабжения в Челнах

Фото: Реальное время (архив)

Электроснабжение в Набережных Челнах после аварии этим вечером восстановили в 22.40, сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану. Сообщение об аварии, по данным ведомства, поступило в 21.18 — таким образом, челнинцы провели без света около полутора часов.

Отключение света затронуло около 24 тысячи человек, проживающих в Автозаводском районе Набережных Челнов. Причина — аварийное отключении комплексной трансформаторной подстанции №646 110кВ «Шильна».

Прокуратура Татарстана сообщила о проведении проверки соблюдения требований законодательства в сфере электроэнергетики после аварии на подстанции.

