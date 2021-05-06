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МЧС сообщило о полном восстановлении электроснабжения в Челнах

00:41, 06.05.2021 1
МЧС сообщило о полном восстановлении электроснабжения в Челнах
Фото: Реальное время (архив)

Электроснабжение в Набережных Челнах после аварии этим вечером восстановили в 22.40, сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану. Сообщение об аварии, по данным ведомства, поступило в 21.18 — таким образом, челнинцы провели без света около полутора часов.

Отключение света затронуло около 24 тысячи человек, проживающих в Автозаводском районе Набережных Челнов. Причина — аварийное отключении комплексной трансформаторной подстанции №646 110кВ «Шильна».

Прокуратура Татарстана сообщила о проведении проверки соблюдения требований законодательства в сфере электроэнергетики после аварии на подстанции.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 май
    В 65/19 до сих пор нет электричества. Ребёнок находится на домашнем лечении на аппарате ИВЛ. Встроенный аккумулятор аппарата заканчивается, но электроэнергии до сих пор нет. Время 0часов 53 минуты
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