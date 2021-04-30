Ковальчук покинул «Авангард» и намерен найти клуб в НХЛ

Нападающий Илья Ковальчук расторг контракт с «Авангардом» по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт омского клуба.

По словам генерального менеджера команды Алексея Волкова, хоккеист намерен найти клуб в НХЛ ради завоевания Кубка Стэнли.

«Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ», — заявил Волков.

За «Авангард» Ковальчук провел 40 матчей и отметился 26 (9+17) набранными баллами за результативность.

Напомним, омский клуб стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии плей-офф московский ЦСКА (4:2).