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Ковальчук покинул «Авангард» и намерен найти клуб в НХЛ

16:04, 30.04.2021
Ковальчук покинул «Авангард» и намерен найти клуб в НХЛ
Фото: hawk.ru

Нападающий Илья Ковальчук расторг контракт с «Авангардом» по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт омского клуба.

По словам генерального менеджера команды Алексея Волкова, хоккеист намерен найти клуб в НХЛ ради завоевания Кубка Стэнли.

«Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ», — заявил Волков.

За «Авангард» Ковальчук провел 40 матчей и отметился 26 (9+17) набранными баллами за результативность.

Напомним, омский клуб стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии плей-офф московский ЦСКА (4:2).

СпортХоккей
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