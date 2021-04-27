СМИ сообщили о новом возгорании в жилом доме на Батыршина в Казани, в МЧС это опровергли

В жилом доме на улице Батыршина в Казани опять произошло возгорание, сообщает ИА «Татар-информ».

Из окон выходит дым, жильцов выводят на улицу. Пожарные работают на месте инцидента.

Как сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы МЧС РТ Андрей Родыгин, это не повторное возгорание и не пожар.

— Стали ворошить пожарный мусор, тление пошло, проливку провели, ничего серьезного, эвакуация не проводилась, — сказал он.

Напомним, возгорание произошло в одной из квартир: полицейские проводили там обыск и обнаружили порох, патроны различного калибра и другие компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. При изъятии веществ полицейскими произошло возгорание. Сначала о происшествии сообщили в соцсетях.

Прибывшие на место пожарные обнаружили пять человек в зоне плотного задымления, их спасли. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Маргарита Головатенко