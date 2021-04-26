Российский двоеборец отстранен на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Призер чемпионата России по лыжному двоеборью Алексей Серегин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Серегин отстранен Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».

Дисквалификация россиянина начала отсчет с 21 мая 2020 года.

Напомним, ранее на год был отстранен российский биатлонист Тимофей Лапшин.