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Спорт

Российский двоеборец отстранен на 4 года за нарушение антидопинговых правил

13:46, 26.04.2021 1
Российский двоеборец отстранен на 4 года за нарушение антидопинговых правил
Фото: fis-ski.com

Призер чемпионата России по лыжному двоеборью Алексей Серегин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Серегин отстранен Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».

Дисквалификация россиянина начала отсчет с 21 мая 2020 года.

Напомним, ранее на год был отстранен российский биатлонист Тимофей Лапшин.

Спорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    А профессиональных спортсменов, выступающих в соревнованиях под видом работников того или иного учреждения, не дисквалифицируют за такие "фокусы" якобы с работой?
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