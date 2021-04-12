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РЖД запустили продажи билетов за 120 суток до поездки на популярных направлениях — в том числе из Казани

18:19, 12.04.2021
РЖД запустили продажи билетов за 120 суток до поездки на популярных направлениях — в том числе из Казани
Фото: pixabay.com

Холдинг РЖД запустил продажи за 120 дней билетов на ряд поездов дальнего следования, отправляющихся до 19 сентября 2021 года. С сегодняшнего дня есть возможность купить билеты на следующие поезда:

  • № 3/4 Кисловодск — Москва;
  • № 11/12 Анапа — Москва;
  • № 19/20 Ростов-на-Дону — Москва;
  • № 23/24 Казань — Москва;
  • № 35/36 Санкт-Петербург — Адлер;
  • № 41/42 Саранск — Москва (продажа с 1 мая 2021 года);
  • № 101/102 Адлер — Москва;
  • № 103/104 Адлер — Москва;
  • № 921/922 «Рускеальский экспресс» Сортавала — Рускеала;
  • беспересадочная группа вагонов Москва — Рускеала в составе поезда № 159/160 Москва — Петрозаводск.
Фото: pixabay.com

Раньше билеты, которые можно было купить за 120 суток до отправления, могли приобрести пассажиры поездов №1/2 «Красная стрела» и №3/4 «Экспресс» сообщением Москва — Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Ранее исследование показало, что Казань вошла в список городов, куда россияне планируют отправиться на майские праздники. Опрошенные россияне чаще всего планируют приехать в столицу Татарстана на поезде.

Татьяна Леухина
БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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