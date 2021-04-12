РЖД запустили продажи билетов за 120 суток до поездки на популярных направлениях — в том числе из Казани

Холдинг РЖД запустил продажи за 120 дней билетов на ряд поездов дальнего следования, отправляющихся до 19 сентября 2021 года. С сегодняшнего дня есть возможность купить билеты на следующие поезда:

№ 3/4 Кисловодск — Москва;

№ 11/12 Анапа — Москва;

№ 19/20 Ростов-на-Дону — Москва;

№ 23/24 Казань — Москва;

№ 35/36 Санкт-Петербург — Адлер;

№ 41/42 Саранск — Москва (продажа с 1 мая 2021 года);

№ 101/102 Адлер — Москва;

№ 103/104 Адлер — Москва;

№ 921/922 «Рускеальский экспресс» Сортавала — Рускеала;

беспересадочная группа вагонов Москва — Рускеала в составе поезда № 159/160 Москва — Петрозаводск.

Фото: pixabay.com

Раньше билеты, которые можно было купить за 120 суток до отправления, могли приобрести пассажиры поездов №1/2 «Красная стрела» и №3/4 «Экспресс» сообщением Москва — Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».



Ранее исследование показало, что Казань вошла в список городов, куда россияне планируют отправиться на майские праздники. Опрошенные россияне чаще всего планируют приехать в столицу Татарстана на поезде.



Татьяна Леухина