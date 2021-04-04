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Номер телефона основателя Facebook попал в Сеть из-за утечки данных

19:15, 04.04.2021
Номер телефона основателя Facebook попал в Сеть из-за утечки данных

Номер телефона основателя Facebook Марка Цукерберга попал в Сеть, как и личные данные 533 млн пользователей этой платформы, сообщает New York Post.

Один из пользователей соцсети обратил внимание на утечку данных основателя компании. Он опубликовал скриншот с форума, где указаны личные данные Цукерберга.

Днем ранее сообщалось, что на хакерском форуме оказались личные данные более 533 млн пользователей Facebook, содержащие их имена, местонахождение, даты рождения, биографии, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты. Утечка коснулась пользователей из 106 стран. 32 млн аккаунтов — из США, 11 млн — из Великобритании, 6 млн — из Индии. Также в базе опубликованы данные почти 10 млн пользователей из России.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбщество Татарстан
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