В Казани рядом с кафе устроили массовую драку

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В Казани рядом с кафе на улице Гладилова несколько десятков человек стали участниками массовой драки, сообщение о преступлении в отделе полиции №3 «Зареченский» УМВД России по Казани зарегистрировали новчью 3 апреля.

Пока что причина конфликта не ясна, к месту прибыли сотрудники полиции. Дальнейшая судьба участников потасовки неизвестна.



Сейчас проводится доследственная проверка в предусмотренном ст. 144 УПК РФ порядке. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Прокуратура Кировского района Казани взяла ход проверки на контроль .



Ранее сотрудникам угрозыска МВД Татарстана удалось задержать 42 участников конфликта в Казани, который мог перерасти в массовую драку. ЧП имело место на улице Салиха Сайдашева. Были изъяты 30 прутов металлической арматуры и огнестрельное оружие.

Маргарита Головатенко