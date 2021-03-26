Прокуратура Альметьевска добивается блокировки 50 сайтов по продаже дипломов

Прокуратура Альметьевска выявила в свободном доступе в интернете 50 сайтов по продаже дипломов об образовании. Надзорное ведомство направило в суд заявление о признании информации, запрещенной к распространению на территории России.

«Указанные ресурсы содержат сведения, пропагандирующие такие противоправные деяния как подделка официальных документов, их незаконный сбыт», — сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В надзорном ведомстве обратили внимание, что статья 327 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, бланков. Распространять материалы, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность запрещает закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

В прошлом году с требованием о блокировке шести сайтов по продаже дипломов в суд обратилась прокуратура Набережных Челнов.

Татьяна Демина