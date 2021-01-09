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В Норильске 10 января объявили днем траура по погибшим под лавиной

15:21, 09.01.2021 1
В Норильске 10 января объявили днем траура по погибшим под лавиной
Фото: 24.mchs.gov.ru

Власти Норильска объявили 10 января днем траура по погибшим под снежной лавиной в районе юго-западного склона горы Отдельная. Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы города Андрей Малков.

«В день траура будут приспущены флаги города Норильска», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям власти Норильска рекомендовали воздержаться от проведения и показа развлекательных программ и мероприятий.

Напомним, 8 января в 00.30 по мск поступило сообщение, что на участке горнолыжного комплекса горы Отдельная снежная лавина накрыла 500—600 кв. метров склона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю. На данный момент известно о трех погибших: 38-летняя женщина, ее ребенок полутора лет и 45-летний мужчина.

Татьяна Демина
Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 15:44
    На данный момент известно о трех погибших: 38-летняя женщина, ее ребенок полутора лет и 45-летний мужчина.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/199373-v-norilske-obyavili-den-traura-po-pogibshim-pod-snezhnoy-lavinoy
    Сколько пропавших без вести ?
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