В Норильске 10 января объявили днем траура по погибшим под лавиной

Власти Норильска объявили 10 января днем траура по погибшим под снежной лавиной в районе юго-западного склона горы Отдельная. Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы города Андрей Малков.

«В день траура будут приспущены флаги города Норильска», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям власти Норильска рекомендовали воздержаться от проведения и показа развлекательных программ и мероприятий.

Напомним, 8 января в 00.30 по мск поступило сообщение, что на участке горнолыжного комплекса горы Отдельная снежная лавина накрыла 500—600 кв. метров склона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю. На данный момент известно о трех погибших: 38-летняя женщина, ее ребенок полутора лет и 45-летний мужчина.

Татьяна Демина