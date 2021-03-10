В Казани произошла стрельба во время конфликта из-за ДТП

В Казани одного человека госпитализировали в результате конфликта из аварии, произошедшей на улице Короленко. Один из водителей в ходе ссоры выстрелил из газового пистолета в пассажира другой машины.

ДТП произошло в 19:42. Столкнулись автомобили Hyundai и KIA. Между участниками аварии произошел конфликт. В результате знакомый водителя Hyundai выстрелил в пассажира автомобиля KIA из газового пистолета.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пострадавшего госпитализировали, а стрелявшего задержали. На месте инцидента работают полицейские, передает ТАСС.

В феврале в Ленинградской области в поселке Романовка 36-летний хозяин одного из магазинов устроил стрельбу по уборщику снега. Его разозлило, что в ходе уборочного процесса рекламная вывеска была закрыта.