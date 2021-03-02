Мошенники взломали Instagram-аккаунт чемпиона «Дакара 2021» Дмитрия Сотникова

Instagram-аккаунт чемпиона ралли-марафона «Дакар -2021» Дмитрия Сотникова взломали мошенники. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице команды «КАМАЗ-мастер».

Злоумышленники опубликовали в аккаунте Сотникова сообщение о том, что его сына на пешеходном переходе сбила машина и он находится в предсмертном состоянии. Мошенники просят перевести деньги на указанный ими счет на операцию ребенку.

В официальном Instagram-аккаунте «КАМАЗ-мастера» заявили, что эта информация недостоверна.

В прошлом году в Набережных Челнах мошенники взломали группу мэрии и проводили розыгрыш от ее имени. Участникам обещали выплату денег за переход по ссылке. За это пользователь должен был получить денежное вознаграждение в долларах, которые ему предлагалось получить в рублях прямо на сайте.

Татьяна Демина