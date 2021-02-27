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Альберт Яруллин: «Не сказал бы, что сегодня была плохая игра с нашей стороны»

21:00, 27.02.2021
Альберт Яруллин: «Не сказал бы, что сегодня была плохая игра с нашей стороны»
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Его слова приводит пресс-служба клуба.

— Хорошая игра была, уровня плей-офф. Мы хорошо к ней подготовились, настрой был серьёзный. Где-то хромала реализация, эти моменты нам надо будет исправлять. Теперь начинается самое интересное — то, для чего мы работали весь сезон и к чему готовились на протяжении 6-7 месяцев.

По мнению Яруллина, сегодняшняя игра была неплохой и ее нельзя вносить в ряд неудачных.

— Была нацеленность, броски, скорость, энергия, но не всегда наши планы работают. Так случилось, так пожелал Всевышний. Сейчас — плей-офф, и всё, что было в сезоне, забудется, если ты выиграешь этот кубок. Главная задача — это плей-офф, — добавил он.

Сегодня «Ак Барс» в домашнем матче проиграл ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу армейцев.

СпортХоккей Татарстан
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