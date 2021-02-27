В Казани в субботу днем образовались 7-балльные пробки

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В Казани в субботу днем образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 14:00.

Пробки из-за ДТП образовались на улицах Несмелова, Максимова, на проспекте Универсиады. Также заторы наблюдаются на проспекте Ямашева, улицах Мусина, Маршала Чуйкова, Академика Губкина, Николая Ершова, Космонавтов, Академика Сахарова, Ломжинская, Фучика, Зорге, Щербаковском переулке, Лево-Булачной улице.

Татьяна Леухина