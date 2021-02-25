В Челнах перед судом предстанет молодой человек, пообещавший «отмазать» от армии призывника

Следственные органы СК РФ по РТ завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего челнинца, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, зимой 2019 года к юноше, при помощи знакомых, обратился местный житель, который хотел избежать призыва на военную службу.

Молодой человек предположил, что у него нет законных оснований для освобождения от призыва и поэтому попросил обвиняемого помочь в получении военного билета. Тот сообщил, что знаком с медицинскими работниками и сотрудниками военного комиссариата. По его словам, они за 100 тыс. рублей выдадут ему заключение о наличии заболевания, препятствующего прохождению военной службы. Парень передал деньги обвиняемому и прошел по его указанию прошел медицинское обследование. При этом выяснилось, что у него действительно имеется такое заболевание.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несмотря на это злоумышленник сказал, что для получения военного билета ранее переданных денег может не хватить. В результате призывник сообщил о противоправных действиях обвиняемого в правоохранительные органы.



Свою вину мужчина не признал. Следователь в отношении него избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.