Жителя Заинска будут судить за изнасилование бывшей жены и резню в магазине

Фото: прокуратура РТ

Сегодня прокуратура Татарстана утвердила обвинение 47-летнему Сулайману Киргизову. Он был задержан и арестован в сентябре 2020 года, после попавшей на камеру резни в магазине «Бристоль» Заинска, где нанес бывшей жене 12 ударов стамеской, в том числе в грудь и в голову.



Киргизов предстанет перед Заинским горсудом по обвинениям в покушении на убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Потерпевшей признана бывшая жена фигуранта, которая выжила благодаря своевременной помощи медиков.

За три месяца до нападения со стамеской женщина получила трещины ребра после словесного конфликта с бывшим мужем, полагают силовики.

Эксперты признали мужчину вменяемым, вину в преступлениях он признал частично.

Сразу после резни в «Бристоле» близкие потерпевшей обвиняли силовиков в бездействии.