После установки новых фильтров для УЭЦН наработка на «Татнефти» выросла более чем на 200 суток

В НГДУ «Альметьевнефть» провели испытания модульного гравитационного фильтра для установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). Для этого на одной из скважин «Татнефти» установили оборудование. После установки экспериментального фильтра наработка выросла со 100 до 346 суток, сообщает ИА «Девон» со ссылкой на «Нефтяника «Альметьевнефти».



В «Татнефти» для борьбы с засорением УЭЦН применяют различные фильтры — их установка ограничивает поступление жидкости на прием УЭЦН. Однако из-за отложений мехпримесей их пропускная способность снижается вплоть до прекращения фильтрации.

Сетчатые фильтры при этом не дают положительного эффекта, поскольку они забиваются. Поэтому до установки такого фильтра скважину часто ремонтировали из-за засоров.

В новых фильтрах же есть пескосепаратор и отстойник. Принцип его работы заключается в следующем: пластиковая жидкость проходит через внутреннюю полость пескосепарирующего модуля, под воздействием центробежных и гравитационных сил отделяется от мехпримесей и направляется вверх на прием насоса.

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