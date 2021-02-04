В Татарстане сотрудницу банка осудили на 3 года условно за кражу 700 тысяч рублей со счета клиента

Фото: Максим Платонов (архив)

В Бугульме суд признал бывшую сотрудницу банка виновной в краже со счета одного из клиентов. Женщину приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

В 2015 году осужденная оформила на одного из клиентов пластиковую карту, которую потом передала сыну. Тот снял с карты 699 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры. В надзорном ведомстве уточняют, что сын «не был осведомлен о ее преступных намерениях».

Подсудимая вину признала и частично возместила ущерб. Клиенту же деньги вернул банк.

Ранее сообщалось, что в Татарстане правоохранители возбудили уголовное дело против сотрудницы банка «Открытие». Она подозревается в незаконном присвоении 2,7 млн рублей. Замначальника отдела обслуживания физлиц и продаж изменяла в программе информацию по лимитам карт, выпущенных на ее имя.

