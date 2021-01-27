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Происшествия

В Москве сгорел автобус производства КАМАЗа

11:25, 27.01.2021
В Москве сгорел автобус производства КАМАЗа
Фото: vk.com/mosconline24

В Москве утром сгорел автобус № т72. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram. Производителем автобуса является челнинское ПАО «КАМАЗ», причины пожара устанавливаются.

«Водитель оперативно остановил автобус и вывел всех пассажиров. Пострадавших нет», — сообщили в департаменте.

Руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев рассказал «Реальному времени», что идет расследование и загорелся именно автобус.

Ранее в Казани на транспортных предприятиях заменили оборудование в автобусах после череды возгораний общественного транспорта. Проверка, проведенная прокуратурой Казани, показала, что некоторые из транспортных средств эксплуатировались с нарушениями требований безопасности.

Происшествия Татарстан
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