В Москве сгорел автобус производства КАМАЗа

В Москве утром сгорел автобус № т72. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram. Производителем автобуса является челнинское ПАО «КАМАЗ», причины пожара устанавливаются.

«Водитель оперативно остановил автобус и вывел всех пассажиров. Пострадавших нет», — сообщили в департаменте.

Руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев рассказал «Реальному времени», что идет расследование и загорелся именно автобус.

Ранее в Казани на транспортных предприятиях заменили оборудование в автобусах после череды возгораний общественного транспорта. Проверка, проведенная прокуратурой Казани, показала, что некоторые из транспортных средств эксплуатировались с нарушениями требований безопасности.