Умер бывший глава управления государственной противопожарной службы МВД РТ Исхак Низамутдинов

Умер полковник внутренней службы, экс-глава управления государственной противопожарной службы МВД Татарстана Исхак Низамутдинов. Он возглавил УГПС с 1994 по 2000 годы.

«Годы руководства Исхака Абдул-Бариевича Низамутдинова стали поистине «золотыми» для Управления ГПС МВД РТ. В это время был подготовлен и принят Закон РТ «О пожарной охране в Республике Татарстан», на целый год опередивший аналогичный нормативно-правовой акт в РФ», — гласит сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Низамутдинов занимал должность начальника инспекции Государственного пожарного надзора ОВД Аксубаевского райисполкома ТАССР, возглавлял инспекцию Госпожнадзора Альметьевского района, руководил СВПЧ-1 УПО МВД ТАССР в Казани.



Низамутдинову было 74 года. Причина смерти не называется. Церемония прощания с ним пройдет 25 января в 10.30 в манеже здания ГУ МЧС РФ по Татарстану (Казань, улица Ф.Яруллина, 1).



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Татьяна Демина