Прокуратура Казани начала проверку по факту отравления двоих детей угарным газом
Прокуратура Казани начала проверку по факту отравления двоих детей 2009 и 2016 годов рождения угарным газом. Происшествие случилось ночью 18 января на проспекте Ибрагимова, 26а.
Прокуратура выяснит обстоятельства отравления детей и проверит соблюдение требований безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Также прокуратура даст правовую оценку деятельности управляющей компании по обеспечению техдиагностирования, ремонта газового оборудования и содержания вентиляционных каналов.
При выявлении нарушений прокуратура примет соответствующие меры реагирования.
Напомним, у детей диагностировали отравление средней степени тяжести, они госпитализированы ДРКБ. Их мать отказалась от госпитализации.
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