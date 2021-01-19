Прокуратура Казани начала проверку по факту отравления двоих детей угарным газом

Прокуратура Казани начала проверку по факту отравления двоих детей 2009 и 2016 годов рождения угарным газом. Происшествие случилось ночью 18 января на проспекте Ибрагимова, 26а.

Прокуратура выяснит обстоятельства отравления детей и проверит соблюдение требований безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Также прокуратура даст правовую оценку деятельности управляющей компании по обеспечению техдиагностирования, ремонта газового оборудования и содержания вентиляционных каналов.

Фото: realnoevremya.ru

При выявлении нарушений прокуратура примет соответствующие меры реагирования.



Напомним, у детей диагностировали отравление средней степени тяжести, они госпитализированы ДРКБ. Их мать отказалась от госпитализации.



Татьяна Демина