Эксперты раскрыли новую схему мошенничества в интернете

Международная компания Group-IB выявила новую схему мошенничества в интернете: русскоязычные группы злоумышленников обманывают людей, используя фейковые сайты популярных курьерских служб и маркетплейсов.

«В целом за 2020 год заработок всех преступных групп, использующих данную схему мошенничества, оценивается более чем в 6,2 миллиона долларов», — цитирует «РИА Новости» доклад Group-IB.

Первые случаи массового мошенничества по указанной схеме специалисты зафиксировали в 2019 году, однако пик преступлений пришелся на весну 2020 года, когда из-за коронавируса большая часть людей перешла на удаленку.

Фото: Дмитрий Щипанов

На сегодняшний день, по оценкам специалистов, активны примерно 40 мошеннических групп, обманывающих интернет-пользователей с фейковой курьерской доставкой. Половина из них работает на данный момент за пределами России.

Жертвами кибермошенников стали жители Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Напомним, в Татарстане примерно 40% всех хищений приходится на кибермошенничество. По сравнению с 2019 годом в 2020 году количество таких преступлений выросло на 55%.



Татьяна Демина