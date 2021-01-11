В зимние каникулы в Казани произошло порядка 400 преступлений

В новогоднюю ночь безопасность в Казани обеспечивали более 700 сотрудников МВД, Росгвардии и частных охранных агентств, рассказали сегодня на «деловом понедельнике». Праздничные площадки посетили около 67 тыс. человек. В ночь на 7 января более 6 тыс. человек побывали на службе в храмах. До начала богослужения храмы обследовали кинологи.

В зимние каникулы в Казани произошло порядка 400 преступлений, что не превышает средние значения. Совершено около 300 преступлений против собственности, зафиксированы мошенничества и кражи, треть из них дистанционные. В местах проведения новогодних мероприятий правоохранители не допустили преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

Также 12 нарушений совершили должностные лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в неположенное время. Полицейские изъяли 340 несертифицированных изделий, привлекли к ответственности восемь человек. По незаконной торговле в рамках операции «Ель» в суд направили 16 административных материалов.

В числе происшествий, произошедших в Казани в каникулы, — нетрезвый мужчина напал на врачей РКБ.