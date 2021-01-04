В Минздраве РТ прокомментировали очереди в казанскую поликлинику №10

Казанцы пожаловались на большое скопление людей при записи на прием к врачу в поликлинике №10. Видео с очередями в медучреждении опубликовали пользователи соцсети.

В Минздраве РТ «Реальному времени» объяснили очереди в поликлинике №10 большим наплывом пациентов. Прием граждан в медучреждении ведется в усиленном режиме, работают шесть терапевтов, еще три врача обслуживают вызовы на дому.

«Никто не соблюдает социальную дистанцию, все «сидят» друг на друге», — рассказал анонимный пользователь. По его словам, пациенты не могут попасть на прием вовремя, ждать врача приходится по два часа.

Ранее пользователи соцсетей пожаловались на огромные очереди в пункт выдачи коньков на прокат в казанском парке «Черное озеро» и на горнолыжном курорте «Свияжские холмы».





Татьяна Демина