СМИ опубликовали предсмертную записку погибшего на рабочем месте казанского полицейского

В Казани на рабочем месте погиб полицейский. Он оставил записку, в которой просил никого не винить в своей смерти.

По данным проекта Mash, 23-летний дознаватель юдинского отдела полиции был найден с огнестрельным ранением. Обстоятельства его смерти расследует комиссия.

«Я сделал это сам. На меня никто не давил в отделе, отношения с начальством нормальные. Конфликтов ни с кем не было, коллектив адекватный, в произошедшем никто не виноват кроме меня», — приводит отрывок записки телеграм-канал Mash Iptash.

В прошлом году в отделе полиции «Сафиуллина» был обнаружен застреленным 26-летний следователь Рамиль Гизетдинов. Поводом для самоубийства могли стать проблемы в семье.

