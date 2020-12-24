КАМАЗ направит полмиллиарда рублей на премии персоналу по итогам года
ПАО «КАМАЗ» по итогам 2020 года выплатит сотрудникам премию в размере оклада. Об этом сообщил глава компании Сергей Когогин в предновогоднем обращении к коллективу, которое опубликовано на сайте автогиганта.
Всего на премирование выделено более 550 млн рублей.
Ранее Когогин сообщил, что КАМАЗ по итогам 2020 года ожидает выручку по МСФО в размере 208 млрд рублей. Конкретных прогнозов по прибыли глава компании давать не стал, но заверил — прибыль будет.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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