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КАМАЗ направит полмиллиарда рублей на премии персоналу по итогам года

10:41, 24.12.2020
КАМАЗ направит полмиллиарда рублей на премии персоналу по итогам года
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» по итогам 2020 года выплатит сотрудникам премию в размере оклада. Об этом сообщил глава компании Сергей Когогин в предновогоднем обращении к коллективу, которое опубликовано на сайте автогиганта.

kamaz.ru

Всего на премирование выделено более 550 млн рублей.

Ранее Когогин сообщил, что КАМАЗ по итогам 2020 года ожидает выручку по МСФО в размере 208 млрд рублей. Конкретных прогнозов по прибыли глава компании давать не стал, но заверил — прибыль будет.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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