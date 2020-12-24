КАМАЗ направит полмиллиарда рублей на премии персоналу по итогам года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» по итогам 2020 года выплатит сотрудникам премию в размере оклада. Об этом сообщил глава компании Сергей Когогин в предновогоднем обращении к коллективу, которое опубликовано на сайте автогиганта.



kamaz.ru

Всего на премирование выделено более 550 млн рублей.

Ранее Когогин сообщил, что КАМАЗ по итогам 2020 года ожидает выручку по МСФО в размере 208 млрд рублей. Конкретных прогнозов по прибыли глава компании давать не стал, но заверил — прибыль будет.