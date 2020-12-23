Сергей Семак поздравил «Уфу» с юбилеем и назвал родным клубом

Главный тренер петербургского «Зенита», а ранее — ФК «Уфа» Сергей Семак поздравил свой бывший клуб с десятилетним юбилеем.

«Поздравляю с 10-летием ФК „Уфа“, ставший для меня родным клубом, в котором я провёл прекрасное время! Хочу пожелать клубу, болельщикам побед, процветания, стабильности! Пожелание на следующее десятилетие — чтобы клуб был всегда на виду, всегда стремился побеждать и радовал своими успехами!» — обратился к уфимцам Семак в видео на официальном аккаунте в Twitter ФК «Уфа».

Семак тренировал «Уфу» с декабря 2016 по май 2018 года, после чего получил приглашение на аналогичную должность в «Зените». Под руководством Семака «Уфа» добилась самого большого достижения в своей истории — заняла шестую строчку в таблице российской Премьер лиги и вышла в Лигу Европы.

Сергей Семак: ФК «Уфа» стал для меня родным!



Экс-главный тренер ФК «Уфа» поздравляет всех с 10-летием клуба!



Сергей Богданович был на посту главного тренера «Уфы» 46 матчей с декабря 2016 года по май 2018 года, после чего отправился в санкт-петербургский @zenit_spb pic.twitter.com/QMdcxHpNUJ — ФК УФА (@UfaFc) December 23, 2020

Уфимский футбольный клуб был основан 23 декабря 2010 года.

Эрик Добролюбов